Benoit VEAU

Je m'appelle Benoît VEAU, je suis ingénieur ENSEA ( École Nationale Supérieure de l’Électronique et de ses Applications). Mon objectif professionnel actuel est d'évoluer dans le secteur de l'électronique et du développement orientée objet.

Je porte également un vif intérêt pour les secteurs de la transmission de signaux et leur décodage au sein de chaînes de transmission.







Mes compétences :

C/C++

Eclipse

OpenGL

Qt

Android

Fibre Optique

Transmission de signal

Radiocommunications

SDL

Codage de Canal

JAVA

Blender

Matlab

Electronique analogique

Electronique numérique

Electrotechnique

Traitement de l'information