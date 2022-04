Christophe BIAVA

Entré dans le monde professionnel en tant que développeur Java, j’ai rapidement évolué vers un poste de chef de projets techniques sur des domaines divers (jeux et paris, assistance, bancaire, ...)

Depuis un an, je couple les fonctions de gestion de projets avec celles d’architecte/concepteur applicatif, me permettant de mettre à contribution et d'approfondir mes compétences dans la gestion des Systèmes d'Information.



Gestion de projet :

- Conduite de projets (charge, délais, coûts, qualité) et gestion des risques

- Gestion multi-projets

- Planification des tâches, gestion des ressources(hiérarchiques et transverses, des fournisseurs/partenaires

- Formation et conduite du changement

- Rédaction des documents Plan de Sécurité Informatique (PRA/PCA)

- Animation de groupes de travails (comité de pilotage, suivi de projet, cellule de crise)



Système d'Information :

- Analyse et Maintenance cohérente du Système d’Information

- Conception et mise en application de méthodes et processus métier

- Préparation de plateformes aux audits sécuritaires PCI DSS



Technologies:

- Java, J2EE, JPA, JUnit, Spring, Struts, Hibernate, Maven, Tomcat, Karaf

- Vaadin, CSS, JSP, JavaScript, XML, XSD, XSLT, Shell

- Oracle, PostgreSQL, SQL, Websphere, Kettle, Rose et UML



Mes compétences :

Java

JavaScript

HTML

Cascading Style Sheets

XSL

WebSphere MQ

Java Server Pages

C++

X25

UNIX

UML/OMT

Struts Web Application Framework

Spring Framework

SQL

PostgreSQL

Oracle

IP

Hibernate

CVS

Apache Subversion

Apache Karaf

Tomcat

Formation

Conduite du changement

Conception fonctionnelle

Planification de projet

Gestion de projet

Animation de groupes

Management

C

Architecture logicielle