- Management et organisation de projets

- Expertise et conseil en traitement de l'information

- Etude et mise en place de système intégré QSE

Referentiels ISO 9001 - ISO 14001 et OHSAS 18001



Mes compétences :

Qualité

Sécurité

QSE

Analyse fonctionnelle

Management

Environnement

Veille concurrentielle