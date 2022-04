Bonjour,



Je suis actuellement en recherche active et ouvert à tous secteurs d'activités lié au réseau informatique et télécom.



Je suis intervenu sur le marché auprès des TPE, PME et Grands Comptes.



Je vous propose mes compétences dans les domaines suivants :

• Commercial (avant-vente) ;

• Chef de projet ICT

• Informatique (SSII, Internet, Web) ;

• Conseil en optimalisation d’architecture réseau LAN, WAN, Voip.

• Configuration des routeurs et commutateurs Cisco





Je suis disponible au 06-11-58-74-19 pour discuter de votre opportunité, poste, projet ou challenge!



Sincères salutations,

Yanis Boyer



Mes compétences :

Cisco

Cisco TOIP

Réseau Cisco

ToIP

VoIP