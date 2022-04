Durant 5 ans j'ai participé au déploiement et au bon fonctionnement du CRM de Saint Gobain Distribution Bâtiment France (SGDBF) pour plus de 5 000 utilisateurs.

Le nombre d’utilisateur d’une part et les attentes des commerciaux d’autre part nous obligeaient à être proactifs et réactifs.

J’intervenais sur le support niveau 3, sur la gestion des intégrations de données et sur les postes des commerciaux (mise à jour, échange data…). J’ai aussi travaillé sur des corrections d’anomalie et demandes d’évolution pour l’outil.



J’ai cependant décidé de quitter la région Parisienne pour venir m’installer en Bretagne et continuer mon activité sur les projets CRM.



Benoît VIGIER

Benoit.vigier.pro@gmail.com





Mes compétences :

SQL

Microsoft Project

Support N3

Customer Relationship Management

Shell scripting

Update Software CRM

Microsoft C-SHARP

JavaScript

Import/Export

Formation support

Autoit

Rédaction technique

Java

Relationnel

Animation de réunions