Benoit VIGILANT

Bienvenue sur mon profil,



Diplômé du Master Achats Internationaux de l'INSEEC, après une spécialisation en Marketing & Commerce International à l'Ecole de Commerce Européenne.



Mes 2 ans d'expérience dans les achats m'ont confirmées ma passion pour cette filière, que je considère comme un pilier de l'entreprise par ces multiples leviers de performance.



La fonction achats occupe dans les entreprises d'aujourd'hui une place capitale, car celle-ci

représente une part importante des coûts totaux. Dans ces conditions, être performant dans un secteur

où l'attente de résultats de la part des achats est très élevée, représente le type de défi que je souhaite

relever.



Bien qu'à l'aise dans les achats, ma formation ainsi que mes expériences me donnent une certaine polyvalence, notamment dans le domaine du marketing.

Mon cursus se diversifie lui aussi grâce aux différentes expériences à l'international, ainsi que par un semestre académique effectué au "Copenhagen Business College".



Je suis en constante recherche de contacts, sur la France où à l'étranger, afin de nouer de nouvelles relations professionnelles et pouvoir répondre à certaines opportunités.



Dans cette optique, n'hésitez donc pas à me contacter.



Cordialement.



Mes compétences :

Marketing

Relationnel

Achats

Négociation

Anglais

Dynamique

Créatif

Logistique

Appels d'offres

Gestion de projet

Microsoft Excel

Sourcing