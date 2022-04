Benoit VILLIÈRE

Ma mission chez villi® (prononcez "Villière") est d'identifier de nouveaux moteurs de croissance, à travers la mise en place de solutions digitales et cross-media innovantes, flexibles, mesurables et performantes.



J'aime aider les entreprises à développer leur activité. Je suis quelqu'un d'attentif et de créatif, toujours à la recherche de moyens d'améliorer les sytèmes existants.



Mes compétences :

API

Applications Facebook

Auto entrepreneur

CodeIgniter

COMMERCE

CSS

CSS 3

Développement d'applications

Développement web

E commerce

Entrepreneur

Facebook

Facebook apps

Graphisme

HTML

Html5

Intégration

Intégration html

Intégration HTML & CSS

Intégration HTML&CSS

Javascript

JQuery

Laravel

Magento

Magento e commerce

MySQL

PHP

Php MySQL

Rails

Ruby

Ruby on rails

Web

Web designer

Web Development

Webdesign

Wordpress

Web design

E-commerce

Gestion de projet

Stratégie digitale

Marketing stratégique