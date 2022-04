VISITEZ MON SITE



PUBLICATIONS



LES PLANS DE CONTINUITE D'ACTIVITE

AMRAE Editions

Juin 2015

http://www.amrae.fr/node/33846



GERER LES GRANDES CRISES

(traduit en Italien "GESTIRE LE GRANDI CRISI")

Médecin Général Louis CROCQ, Sophie Huberson, Benoit Vraie

Ed Odile JACOB, Novembre 2009, Paris 289 pages





GESTION DE CRISE : LES EXERCICES DE SIMULATION : DE L'APPRENTISSAGE A L'ALERTE

Sophie Gaulthier Gaillard, Michel Persin, Benoit Vraie

AFNOR Editions, 2011



Articles:



Gestion de crise et dynamique de groupe

B. VRAIE – Juin 2010 - Observatoire International des Crises



« Du côté de chez swine » : retour d’expérience sur l’épisode pandémique 2009. B. VRAIE – Novembre 2010 - Revue du Club des Directeurs Sécurité en Entreprise





COMPETENCES PROFESSIONNELLES :



De l’identification des risques à la résilience de l’entreprise.



- Cartographie des risques

- Plans et exercices de simulation de gestion de crise

- Plans de continuité d’activité

- Assistance en gestion de crise (réelle)



- Compétences complémentaires



• Connaissance des assurances (Dommage, PE et RC).

• Connaissance de la prévention incendie et des risques professionnels (Document Unique).



FONCTIONS:



- Responsable "PCA/ gestion de crise"



- Maitre de conférences associé Master "gestion globale des risques et des crises" (Paris 1 Sorbonne



- Formateur AMRAE module "Continuité, rupture et crise : (ré)agir efficacement"



- Responsable module "PCA et gestion de crises" Mastère "Management global des risques"(partenariat GRID/ ENSAM/ ESTP)



- Intervention en Universités et Grandes Ecoles sur les thèmes de la « Gestion des risques : les outils du risk managers », de la « Cartographie des risques », de la « Gestion de Crise » et de la « Sécurité Globale ».



Mes compétences :

Management d'équipe

Prévention

Intelligence économique

Cartographie

Gestion des risques