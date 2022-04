Benoit WATRELOT

Juriste de formation spécialisé en gestion de patrimoine, je travaille actuellement au sein du groupe d'assurance et de retraite prévoyance AG2R LA MONDIALE en tant que chef de produit en assurance vie.



Ma curiosité intellectuelle m'a amené à développer des connaissances économiques et financières en plus de mes compétences juridiques et m'ont incité à étudier les marchés immobiliers et financiers pour lesquels je me passionne.



En outre, je crois aux valeurs de l'engagement et du service et j'aime faire découvrir aux autres ma passion : la voile que je pratique régulièrement en France et en Europe.



Mes compétences :

Fiscalité patrimoniale

Résoudre les problèmes

Rigoureux

Juriste

Assurance vie