Benoit WEINGAESSEL

RECRUTEMENT : PARTICULIERS ou PROFESSIONNELS



TREND MARKETING, partenaire d'une entreprise allemande avec 30 années d'existence (LR Health & Beauty systems), leader dans la vente de produits de santé et de bien-être au naturel et membre actif de la Fédération de la Vente Directe (FVD) (cf site :Array).



FVD (www.fvd.fr) : Présentation et actions du syndicat à destination du consommateur, des vendeurs et des entreprises.



TREND MARKETING propose des recrutements toute l'année, aussi bien en France que dans les 32 pays dans lesquels nous sommes implantés (visibles sur notre site internet sur la page "Mon parcours").



Rejoignez-nous ! Postulez au plus vite !



Vous êtes en recherche d'emploi ? Peut-être souhaitez-vous développer votre propre activité ? Ou simplement accéder à un complément de revenus ?



Vous avez frappé à la bonne porte !



Nous vous offrons toutes ces opportunités et ce, quelque soit votre âge ou votre formation. La seule qualification requise, c'est votre motivation.



Voilà la clé de votre succès !



Venez découvrir un métier convivial, facile d'accès et pratiquable de chez vous, un métier où vous choisissez votre rythme et vos horaires de travail.



Vous avez la satisfaction de vendre des produits de qualité, des produits qui répondent aux aspirations quotidiennes des femmes, des hommes, de toute la famille, mais aussi des animaux de compagnie ? Ou alors vous recherchez la possibilité de faire des cadeaux d'entreprise ?



Ou bien vous avez décidé tout simplement de changer de vie ?



Apportez votre dynamisme, TREND MARKETING vous apporte le reste :



- une rémunération évolutive et motivante (un des meilleurs plans marketing sur la marché),

- une formation gratuite,

- de l'écoute et du soutien dans votre activité,

- une opportunité de carrière,

- un véhicule de fonction,

- des cadeaux,

- des voyages,

- le partage de moments inoubliables...



Rejoignez-nous dès maintenant !



Pour cela, il vous suffit de nous envoyer vos coordonnées. N'attendez plus ! Saisissez l'opportunité que vous offre TREND MARKETING !



BS.TREND@GMAIL.COM



SITE http://trend.lr-partner.com