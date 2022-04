Benoit WILCOX

Après 11 ans passés au sein de projets IT en occupant progressivement les rôles d'analyste/réalisateur, intégrateur, responsable technique et architecte sur des technologies variées, je me concentre aujourd'hui sur l'intégration de l'agilité dans les entreprises.



Mes objectifs sont d'accompagner les personnes et les projets dans leur transformation vers une démarche agile.

De favoriser l’individu en priorisant les valeurs de cohésion, d'engagement, de partage des décisions et de transparence.

De garantir l'architecture agile d'un projet (Incrémentale et pragmatique, de qualité, testable) et de piloter les projets agiles d'évolution des SI.



J'interviens principalement sur les méthodes Scrum et XP et d'une manière plus technique sur les développements dirigés par les tests et le comportement (TDD, BDD) et l'intégration continue (Jenkins)



Compétences :

------------------------

Agilité :

-- Scrum, XP



Méthodes :

-- TDD, BDD, Cycle en V, UML, Merise



Développement :

-- Java, JavaFX, Erlang, JEE, .Net C#, Ruby On Rails, Spring ROO,WPF, Linq, Hibernate, Spring.



IDE :

-- Eclipse, NetBeans, Visual Studio, SharpDevelop



EAI / ESB :

-- Weblogic Integration



Intégration continue :

-- Jenkins, Sonar, CruiseControl, Archiva, Nexus



Gestion de configuration :

-- Maven, ClearCase, SVN



SGBD :

-- Oracle, MySQL, Sybase, SQL Server



ETL :

-- FME, Talend



SIG :

-- Technologies ESRI (ArcObjects, ArcGIS Server, ArcGIS Desktop)











Mes compétences :

Scrum master

Formateur

.NET

JEE

Erlang

Développement

Architecte