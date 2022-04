Bensalah MOETEZ

Comment me résumer en 4 points ?

- Ingénieur en génie industriel études suivies à l’École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Tunis.

- Généraliste : très ouvert d'esprit, intéressé par tout ce qui m'entoure, j'ai poursuivi une formation généraliste pour avoir une bonne base scientifique et entrer dans des domaines de compétence variés.



- Système d'information je me suis spécialisé en systèmes d'information, avec un master ISI Ingénierie des Systèmes d'Information à l'Université de Technologie de Compiègne UTC.



- Rigueur, responsabilité, proactivité, ponctualité, travail de groupe, organisation, bonne humeur, motivation : qualités développées grâce à mon expérience chez Generali Assurance les divers projets faits au sein de mon cursus.



Mes compétences :

Gestion de projet

SAP

Java

VSM

5S

AMOA SI

OpenERP

MagicDraw

NetBeans

Système d'information

Cartographie des processus

Modélisation de processus

ERP