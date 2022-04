François SABBAN

 Ingénieur Projets :

- Définir le cahier des charges et les objectifs du projet en fonction de l’analyse et de l’étude du besoin client.

- Proposer une structuration de projet fiable et négocier les ressources.

- Mettre en place des méthodologies et des outils de gestion de projet.

- Management de l’équipe et pilotage du projet dans le respect des objectifs.

- Communiquer et rendre compte aux différents intervenants des résultats du projet.

- Garantir la mise en service du projet dans le respect des objectifs.

 Ingénieur d'études :

- Etudes de faisabilité en fonction du cahier des charges et des réglementations.

- Analyses des besoins et recherche de solutions techniques.

- Élaboration et gestion des dossiers de conception.

- Conception et modélisation des pièces et assemblages.

- Réalisation des plans d'ensemble et de détails.

- Définition des besoins et spécifications associés aux produits.

- Suivi technique et définition des plans de test.

- Travail en équipe avec les différents intervenants des projets.

- Revues de conception, capitalisation continue, expertises.



Mes compétences :

Logiciels bureautique (Pack Office)

Logiciel DAO (AutoCAD)/CAO(SolidWorks, CATIA V5)

GED / GPAO

Méthodologie de conception de produits

Management d'équipe

Planification de projet