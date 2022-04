Bensalem AMINA

Diplômée de l'institut supérieur des beaux arts de Tunis ,

Préparant actuellement un Master de recherche en arts plastique , Je pratique les arts de la peinture et de la sculpture depuis de nombreuses années et j'aime créer, imaginer et réaliser au gré de mes envies.

Je souhaite faire partager mes connaissances aux plus jeunes et leur permettre de développer une ouverture d'esprit sur le monde, je me destine naturellement aux métiers de l'enseignement, aussi la médiation de l’exposition.



Mes compétences :

Peinture

AutoCAD

Dessin

3D Studio Max

Adobe Illustrator

Sculpture

Photographie

Adobe Photoshop