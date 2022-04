Dekhili AMINA

Bonjour et bienvenu sur mon profil,





Ingénieur Matériaux spécialisée dans l'assurance qualité, j'ai mis à profit mon double profil dans les différents postes occupés. Mes expériences de terrain m’ont permis d’affirmer mes compétences techniques et soulignent ma flexibilité dans des domaines variés de l 'industrie automobile, ferroviaire, navale et du génie civil.



Mon sens relationnel et l'esprit d'équipe sont des atouts dans la conduite de mes projets actuels.





N'hésitez donc pas à me contacter, je me ferai un réel plaisir d'échanger avec vous et de vous présenter avec plus de précisions mes expériences ainsi que mon projet professionnel.



En espérant vous compter prochainement au nombre de mes contacts.



A bientôt,



Amina DEKHILI



Mes compétences :

Qualité

Ingénierie

Matériaux

Construction

Qualité produits