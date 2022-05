Valéry Raymond DAMANGO

Je suis Ingénieur en qualité et j'ai plus de sept (7) années d'expérience dans ce domaine, notamment en système et assurance qualité.



Je suis, également, titulaire d'une Maîtrise en Gestion Technique et Maintenance. J'ai plus de deux (2) années d'expérience en maintenance des infrastructures, en particulier en suivi des Travaux voire interface client-fournisseur.



Manager une équipe, gérer le système et l'assurance qualité, garantir la sécurité des salariés, piloter les audits Certification et internes, mettre en place des actions correctives et préventives, suivre et analyser l’état d’avancement d’un projet, tout cela m’incite à postuler à divers postes en qualité et en maintenance.



Je recherche un Contrat à Durée Indéterminée (CDI) voire un Contrat à Durée Déterminée (CDD).



Je suis mobile en France toute entière et à l'international. Je suis disponible immédiatement.



Mes compétences :

Usinage mécanique

Management

Sous-traitance

Audit interne

Électricité industrielle

Suivi fournisseurs

Gestion de projet

Assurance qualité

Audit qualité

Gestion de maintenance

Sécurité au travail

Gestion de la qualité

Environnement