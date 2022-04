Bensoussan CLAUDE

Secteur bancaire 26 ans d'expériences ( Banque d'affaires, Banque de détail, Banque d'Investissement) responsable fonctionnel ou opérationnels dans les domaines financiers, R&D, SI, SSI, Marketing et Risques ...

Principaux projets réalisés et acytivités dominantes :

> Activités Financières : (1986-1996 puis 2006-2010)

- Developpement d'un desk produits dérivés (Front, Middle et Back -office) : produits de taux courts et longs (Futures, Options, SWAPs), MONEP (otpions)

- Trader marché à terme et option taux longs et arbitrage SWAPs, Eurobonds, OAT

- Responsable marché primaire (OAT)

- Développement et commercialisation de produits structurés ou d'OPCVM (taux , actions, capital ou taux garantis ...).

- Analyse fiancier et stratégie cross-market

- Carte d'agent de change

- Projet mis en oeuvre : optimisation de Trésorierie et ALM , PSI, Gesdtion des risques fianciers et des risques de contrepartie (Salle de marché et intermédiation), Ségrégation des avoirs clients et fonds propre, SI sociétés de gestion ...



Activité techico-commerciales et produits banciares : (1997 -2006 puis 2010...)

- Partenariats technologiques et stratégiques avec le sprofessions juridiques (notamment le Notariat, CSN, Chambre de Paris ...)

- Développement de banque en ligne professions juridiques puis tous clients

- Responsable marketing produits bancaires (comptes courants, comptes à temres, placements, tarification, produits électroniques ...)

- responsable sécurité des systèmes d'information



Mes compétences :

Asset management

Banque

Banque de détail

Business

Management

Conseil

Communication

Accompagnement

Formation

Développement commercial

Coaching

Ressources humaines

Marketing