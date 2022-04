Francois RAYNAUD

Développeur informatique au service de la ville d'Arles et de sa communauté d'agglomération (ACCM), j'essaie d'apporter les nouvelles technologies dans ces vénérables institutions et de mutualiser avec les autres collectivités ces développements afin qu'ils deviennent matures et durables.

C'est dans ce cadre que je suis chef de projets "openMairie" qui est une communauté de développement de logiciels libres pour les collectivités.









Mes compétences :

Développement informatique