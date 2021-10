Bereksi HAKIM

Diplômé de l'école d'Architecture et de Paysage de Lille, jai développé durant 14 années, de solides compétences dans le domaine du bâtiment au sein des groupes Bouygues construction et Rabot Dutilleul Construction,

En aout 2015, jai fondé la société HB3D afin de libérer - créativité et technicité par l'impression 3D.

Je propose tout type de matière et de rendu pour les créations et design en jouant avec les possibilités de l'impression 3D pour mes clients

Avec HB3D, vous aurez la possibilité de personnalisez à lextrême aussi bien la matière que la forme de vos projets !



Mes compétences :

AutoCAD

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Sketch up

Artlantis

Architecture

Design

Architecture d'intérieur

Archicad

Adobe InDesign