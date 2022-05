Patrice HALLYNCK

Fort d’une double formation générale BTP et en fluides énergétiques et d’une expérience de 18 ans dans le domaine du CVC / plomberie, je suis reconnu par mon entourage professionnel pour mon sens du service, mon esprit d’équipe et mon sens de l’organisation. Je propose de mettre mon expérience au service d’une entreprise en qualité de Manager.



Mes compétences :

Microsoft Office

Pleiades comfie

Clima-Win

Gestion budgétaire

CVC

Management

Efficacité énergétique

Programmation

Gestion de projet

Plomberie

Sécurité incendie

Chiffrage

estimation budgetaire

Ventilation

Chauffage

Energies renouvelables

Microsoft Excel

ETUDES THERMIQUES (BBS SLAMA, PERRENOUD)