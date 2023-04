Plus de 15 ans d'expérience dans la gestion de centre de profit, retail, restauration commerciale ainsi que dans le secteur du tourisme.

Homme de terrain et manager confirmé j'ai également eu l'opportunité d'apporter mon expertise métier dans la formation et le conseil aux entreprises.



Mes compétences :

Recrutement

Zone de chalandise

Management d'équipe

Pilotage de centre de profit

Benchmarking

Marketing direct

Gestion d'un centre de profits

Gestion budgétaire

Restaurants

Formation

Audit interne