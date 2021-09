Bernadette CLAUSTRES

Spécialiste de l'ingénierie de compétences et de l'ingénierie de formation, je forme et accompagne les dirigeants et leurs équipes dans la conduite du changement, le management des compétences et l'organisation afin d'associer performance, rentabilité et bien-être au travail (qualifiée MBTI).



Je conseille les responsables de formation dans l'élaboration de dispositifs d'évaluation de la formation et de mesure du retour sur investissement formation.



J'accompagne les organismes de formation à professionnaliser leurs acteurs, à construire leur offre de formation et à répondre aux exigences réglementaires de la formation professionnelle continue.



J'accompagne des entreprises de différentes tailles dans l'élaboration des plans d'action "égalité entre les femmes et les hommes" et "séniors".



Mes compétences :

Management agile

Entreprise libérée

Bien être au travail

Conduite du changement

Inscription d'une certification au RNCP et au RS

Formation de formateur

Management des compétences

Organisation du travail

Transmission

Transmission des savoirs