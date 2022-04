Catherine KOECHLIN

Groupe St Gobain en qualité d'Assistante de direction du service exportation, j'ai ensuite créé plusieurs entreprises dans le domaine de la grande distribution (GSB et dépôts-ventes)

Au travers de ces entreprises , j'ai découvert, entr'autres, les méandres juridiques, législatifs, financiers et sociaux.

En collaboration avec les Chambres de commerce j'ai développé des centres de formation pour adultes.

La formation des collaborateurs et des futurs franchisés a été le moteur de ma carrière.

Passionnée par l'humain, j'ai enrichi mon parcours personnel en préparant une licence pro en ressources humaines, option formation d'adultes.

La recherche de nouveaux concepts, la mise en place et la création d'entreprises, le développement de l'humain sont la source de ma motivation.



Mes compétences :

Commerciale

Création

Création d'entreprise

Ressources humaines

travail en équipe