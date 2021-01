Bernard CASAGRANDE

Je coordonne les missions de conseils aux chefs d'Entreprises, de la définition de projet jusqu'au suivi opérationnel.

J'assure de nombreuses missions d'optimisation juridique et fiscale de l'entreprise et de leur dirigeant, ainsi que des missions d'acquisition ou de rapprochement d'entreprise.

Mes compétences spécifiques couvrent la fiscalité, le conseil en rémunération du dirigeant, la gestion de patrimoine, et des audits d'acquisition.

J'interviens particulièrement au niveau national en matière d'optimisation de la détention de l’immobilier professionnel, spécialiste du démembrement de propriétés (usufruit temporaire). Vous pouvez visiter notre site en ligne www.demembrement-06.fr