Bernard COUTURIER

Consultant en géologie



Membre du Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques (CTPBOH).



Le CTPBOH est constitué d’experts, nommés par arrêté du ministre de l'environnement, en fonction de leurs compétences techniques particulières dans le domaine des ouvrages hydrauliques (hydrologie, hydraulique, géologie, géotechnique, exploitation des ouvrages, risques naturels…).

Il est consulté sur tous les projets de grands barrages (classe A) pendant les études, avant le début des travaux d’édification du barrage et pendant son exploitation. Il peut être également consulté par le ministre chargé de l'environnement, auprès duquel il est placé, sur toute question technique concernant un barrage ou une digue présentant des difficultés importantes.





Ancien professeur des Universités associé à l’INPG (ENSE3) et Chercheur au Laboratoire 3S (Sols, Solides, Structures) associé au CNRS



Ancien expert géologue de BRL ingénierie.

Expert honoraire près la Cour d'appel de Grenoble.







Guide Polaire, membre du CA du Syndicat des guides polaires (SGP).



Entraîneur de ski alpin, membre du CA de l’Association française des entraîneurs de ski alpin (AFESA).