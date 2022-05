Vincent DUFOUR

Passionné de voyages et autodidacte, je suis rentré dans le tourisme après plusieurs raids en solo dans le Grand Nord. Traversée de l'Islande à ski/pulka en 2000, raids au Groenland et voyage en Norvège, Suède et Finlande en 2001, m'ont conduit à embrasser le métier du tourisme d'aventure.

Mes 10 années d'expériences m'ont permis de maîtriser la totalité du processus, de la conception à l'accompagnement d'un voyage, en passant par sa logistique et sa commercialisation.

En tant que responsable de production, mon expérience de terrain compte aujourd'hui quelque 30 voyages en Libye, autant au Groenland, je ne sais plus combien en Islande, cinq au Yémen et d'autres expériences au Népal, au Maroc et dans toute l'Europe.

En 2012, j'ai eu le plaisir d'être le concepteur de la toute premiere expedition de plongée sous les icebergs de la cote est du Groenland. Pour l'été 2013, je recommance avec un nouveau défi, faire plongée une équipe handisport sur la cote est du Groenland. A suivre ici : http://groenland-le-defi.com/groenland-le-defi.html

Très ouvert sur les nouvelles technologies, j'ai complété mon champ de compétence par le développement du référencement naturel des sites Internets.



Mes compétences :

Conception d'expeditions polaires

Vente

Tourisme

Production

Internet