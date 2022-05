Vincent DUFOUR

Plus de 22 ans d'expérience professionnelle dans différents domaines de l'industrie navale:

- Le milieu des yachts, super-yachts, voile et moteur (16 ans),

- La construction navale chez ALSTOM Leroux Naval pour les navires rapides, et STX Europe pour les paquebots (3 ans),

- L'industrie pétrolière chez SBM Offshore (10 ans),

- Le monde du silence chez Naval Group (14 mois)



Compétences éprouvées dans différents domaines:

- Ingénierie: s'assurer de la livraison sûre, rapide et rentable d'une ingénierie de qualité.

- Planifier: Etablir le calendrier des documents à sortir.

- Approbation de la société de Classification: Obtenir de la Classe l’homologation des plans, et notes de calcul.

- Diriger: gérer une équipe d'ingénieurs spécialistes, ainsi que les dessinateurs,

- Construction: Lancer la fabrication au chantier, et faire le suivi.

- Livraison: Livrer le projet au client, en ayant pris soin de respecter le cahier des charges, le budget prévu, le planning.



Je recherche un poste de responsable de projet en ingénierie - ingénieur projet, construction navale de préférence, ouvert à toute autre proposition dans une autre activité.



Mes compétences :

Architecture navale

Construction

Gestion de projet

Operations offshore

Brownfield

Marine Engineering

Project engineering

Gestion d'équipe