Bernard DUCAMIN

Cumulant plus de 30 années d’expérience en tant que gestionnaire et spécialiste des stratégies de mise en marché, plus particulièrement en marketing relationnel, dans les secteurs de l’investissement immobilier résidentiel et de villégiature. J'ai a également contribué au succès de plusieurs entreprises et organisations dans les secteurs reliés à la construction écologique, l’innovation bio technologique, sciences de la vie, para pharmaceutique, développement économique et durable.









Mes compétences :

Entrepreneur

Investissement

Finances

Business

Support

Immobilier

Coaching

Assurances

Speaker