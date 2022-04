Cyril DUCAMIN

Conjuguer performance économique et performance sociale. Deux spécificités : l'approche par la Santé et la Qualité de Vie au Travail (SQVT) et la Médiation.Résultats obtenus par la SQVT : baisse taux d'absentéisme, ATMP, baisse des coûts indirects et présentéisme. Résultats obtenus par la Médiation : baisse des incivilités, des conflits, des procédures



Mes compétences :

Gestion de projets

Finance d'entreprise

Qualité

Ressources humaines

Droit social