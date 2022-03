Bernard Fagot

Merci de votre visite



Peut-on encore regarder le monde d'aujourd'hui avec les yeux hier ?

Peut-on construire le monde de demain avec les yeux d'hier ?

Je vous propose de regarder aujourd'hui avec les yeux de demain pour apporter des solutions au problèmes que le monde d'hier nous posent !



Aujourd’hui plus que jamais, il est nécessaire pour rebondir sur les réalités qui s’imposent à nous, de réactiver ou dynamiser des qualités, valeurs/outils qui sont au cœur de nous-mêmes comme l’enthousiasme, l’optimisme et la convivialité pour ne pas sombrer dans la morosité généralisée et redevenir créatif et inventeur de solutions.



L'enthousiasme n'est pas une philosophie mais une aptitude dont nous sommes détenteurs, un état vibratoire qui donne accès à une autre organisation de la vision, de l'écoute, de notre architecture neuronale et génère des prises de conscience, de décisions qui tout en respectant les réalités du monde environnant n'en sont pas dépendantes.



Ce niveau de perception que possède les enthousiastes et les optimistes donne accès à une conscience intégrante qui en se déployant rend possibles des situations considérées jusqu'alors comme impossibles.



Concepteur et organisateur de stages, animateur et metteur en scène d’espaces conviviaux, Je vous propose Ré-animateur et stimulateur d’enthousiasme, je conçois et organise des stages de ré-activation de cette capacité à regarder le monde autrement





A votre disposition



"Training pour l'enthousiasme" ou "Passeports vers l'enthousiasme" (intra ou résidentiel)



Nouveau « Passeport pour je job de ses Rêves » spécialement conçu pour les offreurs de compétences.



A votre disposition pour le plaisir de répondre ou de concevoir avec vous des projets enthousiasmants, conviviaux transformant l'Im/Possible en Un/Possible...



A bientôt le plaisir de participer avec vous à l'éclosion de cet enthousiasme, un art de vivre et d’entreprendre une autre dimension pour un monde nouveau



Cordialement



Bernard Fagot



Administrateur de l'enthousiasme, un art de vivre sur Viadéo



http://www.viadeo.com/hu03/002wshb2ty6vg58/l-en ...







Mes compétences :

Accompagner

Accueillir

Animer

Écouter

Innover

Mutualiser

Mettre en valeur