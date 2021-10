Bernard FULCHERI

.BONJOUR



MON RESEAU EST A VOTRE DISPOSITION PAR MON INTERMEDIAIRE

MERCI DE JOUER LE JEU DE LA COMMUNICATION ET DU RESEAU



LE RESEAU C'EST COMME LE RUGBY IL FAUT D'abord donner avant de recevoir



"La réussite n'est pas définitive, l'échec n'est pas une fatalité : c'est le courage de continuer qui importe." Winston Churchill



il n'y as rien de plus normal que de vouloir etre different a condition de respecter autrui



j’ai conçu des politiques de stratégies commerciales, de marketing Mix ,d’événementiels et d’exploitation globale par centre de profits, de recettes, de coûts, soutenues par des études de marchés, des enquêtes de satisfactions, et des équipes pluridisciplinaires que j’ai constitué





J’ai créé des plans de gouvernance, décentralisés, avec de la gestion transversale,dans le respect des décisions, avec un esprit de synthèse, de bon sens et une écoute qui contribuerons à la définition de plans d’actions de développement clairs et consensuels





Je suis reconnu comme un homme d’intérêt général, avec une capacité d’implication qui contribuera à l’adaptation permanente et l’Image de votre société



Force de proposition, de conviction, tenace, loyal, discret, homme de challenge, de réseau,

je souhaite vous convaincre de ma motivation au cours d’un rendez-vous



je reste a votre ecoute



"L'expérience ce n'est pas ce qui nous arrive

mais ce que nous faisons de ce qui nous arrive



FORMATIONS ET DOMAINES DE COMPETENCE



Gestion des entreprises



Gestion d’une structure opérationnelle privée au sein d’une entité administrative publique (conseil d’administration et conseil général)

Conduite de projet de developpement en entreprise : commercial, social, organisation, RH.

Contrôle de gestion, aide à la décision - ESSEC Paris (1995 formations continues)

Stratégie d’exportation des PME - IGM Paris (1996 formations continue)

Organisation par projets, centres de profits, de recettes, de coûts.



Management



Encadrement de directeurs régionaux, visiteurs médicaux, VRP, agents, commerciaux de grossistes, de concessionnaires, de répartiteurs et de grossistes.

Négociation des politiques salariales, de motivation et de la réduction du temps de travail, entretien, définition d’objectifs qualitatifs annuels, accord cadre, retraite complémentaire, maladie, compte épargne temps.

Définition et mise en place d’un intéressement aux résultats.

Elaboration de plan de carrière et de formation.



Marketing stratégique et opérationnel



Création de nouveaux produits ou adaptation de produits existants en fonction de l’évolution, des prospectives du marché et des cibles clientèles.

Gestion du produit : orientation de la recherche et création du nouveau produit commercial, définition de la stratégie de mise sur le marché, pilotage du plan de fabrication.

Lancement de produit : Mix marketing, politique de communication.

Stratégie et définition de la politique commerciale.

Pilotage d’études marketing : Etude de croissance externe : synergie, complémentarité, intégration ou gestion de la concurrence (création de sous-marque, lancement de doublons).

Suivi d’application des stratégies : canaux d’échanges, terrain / siège.

Etude d’adéquation aux différents marchés.



Evénementiels



Animation de réunions de promotion (10 à 2000 personnes). Séminaires de formation interne et réunions de lancement de produit.

Création d’évènements : soirées, spectacles en collaboration avec différents partenaires associatifs et privés. (500 à 5000 personnes)



Mes compétences :

Formation

Ressources humaines

Vente

Conseil

Marketing

Communication

Développement personnel

Accompagnement

Coaching

Management

Contrôle de gestion

Stratégie d'entreprise

Gestion budgétaire

Marketing stratégique

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines