Autodidacte, j'ai un parcours aptypique; mais aussi j'ai agi aussi bien dans le "social", "le syndical" , que le tourisme ...j'ai travaillé dans "l'industrie, le commerce";

je suis issu d'une famille ancienne,depuis le 19eme siecle, branchée sur les contacts humains ,l' artisanat, les artistes et domaine hôtelier...



ma page pro:



Google+ halte bien être BG depuis le 7 juillet 2015, à votre disposition

ma chaine tv Bernard Guyot où figure mes videos de prestations diverses

mon site ww.hbebg68.eu où est explicite les differents soins proposés.



J'i créé ma 1ere société en 1989,BDC,puis une 2eme en 1993, une sci d'hebergements, et enfin, le présent statut d'auto entrepreneur, en 2009.



Bio-thérapeute, j'exerce dans plusieurs domaines;

ai reçu plusieurs formations dont la plus ancienne est formation massage" relaxenergiecorps" en 1990 à Phytomer;

puis ont suivi d'autres, le massage assis dos,les galets chauds, la reflexologie plantaire, le drainage lymphatique voder, le reiki,tout cela avec mon magnétisme naturel décelé en 1990..



.je pratique plus de 20 prestations differentes.du Monde ENTIER , que vous pouvez voir sur mon site webArray et de plus : des photos et videos sont disponibles sur Google + halte bien être BG.



je suis installé maintenant à Mulhouse depuis 4 ans ., apres avoir proposé des " séjours bien être en 2009,jusqu'en 2013, dans ma Résidence de studios-gites ,créée en 1993.



La photo qui est sur ma fiche contact , est la photographie de mon aura, prise en juillet 2013; au musée des beaux arts de Mulhouse;

d'apres une médium et d'autres personnes on y distingue bien mon don de guérisseur, (couleur verte) de couleur bleu (protection ) et d'amour (couleur rose)....



Considerant que de nombreuses personnes ne peuvent s'offrir des "soins bien être", soit pecunièrement, soit par manque temps, mon activite se veut à la portée de tous , du point de vue prix et



j'ai m^me decidé d'offrir des prestations de massage assis dos,pour des associations, contre remise d'un don, et la moitié de la recette est versée à la dite association qui organise la journée ou le we.



la première a en beneficier a été l'Association Temple saint Etienne de Mulhouse., au festival des Mains nues en mai 2014:



La "première "a eu lieu au Festival des mains nues de Mulhouse, le 9 et 10 mai 2014; la recette a été de 110€ pour l'association Saint Etienne Réunion de Mulhouse et l'integralite de la recette lui a été offerte.



en 2016, apres reflexion:



j'ai créé une page facebbok "Soin à Soi de la Rue" SSR où vous pouvez m'indiquer l'association à laquelle je peux proposer mes services de massages assis dos, avec un deal de 50/50 concernant les dons en sachant qu'ayant le statut d'auto entrepreneur, pres de 26% de charges sont à déduire de la recette (que je prends entierement à ma charge), par exemple 50 personnes à 10€= 500€-129 charges - 250€ dons pour association ,c'est seulement 121€ que je garde pour mon activite.



D'une pierre ,2 coups, c'est une manière de me faire connaître et d'autre part d'aider une ou des associations financièrement., cela peut être une association caritative, cultutelle, cultuelles humanitaire,solidaire ou pour un projet innovant....



Le bien être des personnes est ma passion et ma curiosité est toujours en eveil pour cette chose là!



Mes compétences :

Prévention

Reiki

Relaxation

Santé

stimulation cerebrale

detente cranienne

acu-stimulation points reflexes

soin energetique chinois

luminotherapie, chromotherapie

massage aux herbes, T pour hommes

Réflexologie plantaire

bol thibetain chantant

enveloppements d'algues et nutrition

gommage corps

Massage assis dos

bol d'air jacquier

Bien être global et total

Nouat Naa

vibrotonie

moxas

galets chauds

Massage relaxenergiecorps

massage du ventre

acupression