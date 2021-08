* Maîtrise approfondie des démarches de progrès.



* Maîtrise des outils de management , relationnel souple et facile.



* Capacité à produire des outils d’aide à la décision et au suivi de projets ( réduction de coûts)



* Disponibilité et mobilité



* Esprit d’analyse et de synthèse



* Énergie, motivation et capacité de travail



* Grande facilité d'adaptation



* Capacités d'organisation et d'initiatives



Mes compétences :

Directeur d'usine

Maintenance

Manageur

Methodes

Méthodes maintenance

PROGRES