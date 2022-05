Romain LAMAGNERE

Diplômé en Juin 2013 de l'ENSMM option Innovation de l'Ingénierie, j'ai une double compétence :

- Technique, consolidée par deux expériences au sein d'une manufacture et d'un laboratoire

- Stratégie d'entreprise et managériale développée grâce à la dominante de mon diplôme



Ingénieur généraliste, avec une spécialité en gestion de projets, je suis capable de proposer des améliorations, de travailler en équipe et suivre plusieurs missions en parallèle.