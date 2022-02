BQI Concept est une structure à taille humaine qui vous apporte souplesse, réactivité et réelle personnalisation de l'offre de services. Le partenariat qui est mis en place est basé sur une estime et une confiance réciproques garantissant la qualité d'une relation durable. C'est ainsi que je travaille avec mes clients depuis plus de 20 ans. Votre futur projet dans les domaines de l'HVAC et des fluides? Parlons -en ensemble lors d'un prochain rendez-vous. Je me permettrai de vous contacter par téléphone dans quelques jours et je vous remercie par avance pour l'accueil que vous saurez me réserver.



BQI Concept

115 Rue Roland Garros

ZI de Prat-Pip Nord

Bâtiment Aéropôle A

29490 GUIPAVAS

Tél : 02.98.03.18.42 - Mobile : 06.88.82.70.19

Mail : bernard.queguiner@bqiconcept.fr







Mes compétences :

CLIMATISATION INDUSTRIELLE

Traitement de l'air