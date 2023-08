Bernard THIERS

Directeur de centre de profit BTP (Ingénierie, maîtrise d'œuvre, entreprise) en bâtiment TCE et CET high tech le plus souvent, et aussi en aménagements, VRD, ouvrages d'art, avec connaissances HQE, Développement Durable, Télécoms, BIM, Smart Building, Smart City.



Mes compétences comprennent

- la gestion de centre de profits, la direction de projet, la direction de travaux,

- le droit de la construction, des contrats, des marchés publics,

- le management d'équipes multidisciplinaires,

- la communication CORPORATE, écrite, orale et télévisuelle,

- les relations élus (AMIF), clients publics et privés, architectes, l'appartenance aux syndicats professionnels (SYNTEC, IMGC) ou HIGH TECH (SBA)

- les techniques nouvelles telles que

. BIM (Bâtiment et Ouvrages d'art)

. Développement durable (HQE, BBC, BEPOS, mis à jour WORLD EFFICIENCY, COP 21)

. les bâtiments intelligents et leur intégration (SMART BUILDING, SMART CITY).



Mes principales qualités reconnues sont l'engagement, la puissance de travail, l'ouverture aux autres et mes capacités de leadership et d'innovation







