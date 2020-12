Bernard WAANDERS

Je constitue et entretien un réseau relationnel me permettant de connaître avant la concurrence toute opportunité commerciale en CHR / CHD / RHF et en collectivités (cession, création, transformation) survenant sur mon secteur.



- Densifie les relations commerciales

- ventes additionnelles : nouvelles références, promotions, opérations trade marketing.

- Développe le CA / marge

- prospection

-gestion des litiges, recouvrements

- relation entre l'entrepôt et les clients

- conseil

-connaissance terrain



Mes compétences :

Négociation

Développement commercial

Vente

Marketing

Food

Restauration

Produits frais

Management

Commerce

Agroalimentaire

Communication

Service

Alimentaire

Proginov

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel