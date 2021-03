Bernard WERNERT

Elargir mes horizons c'est le fruit de mon parcours dans le domaine de la comptabilité.

Bilingue Allemand, avec une expérience de plus de 15 ans en Allemagne dans les secteurs: textile, immobilier commerce-privé-social, transport, metallurgique, SS2I Informatique, cabinet comptable franco-allemand et actuellement dans la comptabilité spécifique relations humaines.



Expérience validée par la chambre de commerce de Karlsruhe (Gepr. Bilanzbuchhalter IHK) et par la Verwaltung und Wirtschafts Akademie Freiburg (Betriebswirt VWA).



J'aimerais accéder à des fonctions managériales et obtenir un master.



Mes compétences :

Formateur

ERP

SAP

Navision

Microsoft Office

DATEV

Ciel Compta