Bertrand CONSTANT

Entré à Saint-Cyr en 1992, jen suis sorti en 1995 avec le grade de Lieutenant. Après une année de spécialisation à Montpellier dans le combat de linfanterie parachutiste, jai été affecté au 2°REP, unique régiment parachutiste de la Légion Etrangère. Pendant trois ans, jai commandé une section de combat (35 légionnaires) avec laquelle je suis parti dans plusieurs pays dAfrique et en Guyane française. Jai ensuite décidé de rejoindre le civil et jai passé ma dernière année dans larmée, avec le grade de Capitaine, comme instructeur dans un centre dentraînement commando.

Jai pris alors une petite année sabbatique que jai consacrée à une mission humanitaire située en Amazonie brésilienne.

A mon retour en France, en 2001, jai choisi dêtre comédien. Jai ainsi participé à plusieurs cours de théâtre pendant trois ans tout en faisant mes débuts au théâtre et au cinéma grâce au monde du court-métrage.

Depuis 2004, jai eu des expériences probantes en long-métrage, fiction TV, théâtre, voix off, théâtre dentreprise

Depuis 2010, je réalise régulièrement des films d'entreprise tout en développant des projets personnels, en tant que scénariste-réalisateur, pour le cinéma et la télévision...



Pour plus de détails, merci de consulter www.bertrandconstant.com ou www.karisma-prod.fr



Mes compétences :

Acteur

Comédien

Formateur

Cinéma

Théâtre

Art