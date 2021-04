Bertrand GUÉGUEN

Avocat au barreau de Paris depuis janvier 2000



Activités dominantes : conseil en droit des affaires ; acquisition et levée de fonds ; contrats commerciaux. Contentieux commercial et des affaires.



Secteurs d'activités : industrie du luxe ; Secteur Télécom ; fonds d'investissements ; foncières immobilières.



Précédents cabinets :

Bureau Francis Lefebvre : département droits des contrats , droits des affaires

Cabinet August & Debouzy : département commercial et propriété intellectuelle



Formation: Maitrise de Droit privé général ; Institut de Droit des Affaires Paris II - Panthéon-Assas ; DEA de droit des contrats d'affaires.



Bilingue anglais (diplômé du Certificate of Proficiency de l'Université de Cambridge)



Mes compétences :

Anglais

Contrats Commerciaux

Droit des affaires

Droit informatique

Droit pénal

Industrie du luxe

Luxe

Recouvrement de créances