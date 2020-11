Bertrand JAFFRES

De formation universitaire dans les domaines de l'économie et des mathématiques ,j'ai découvert les fonctions de la supply chain de la grande distribution par "hasard" dans le groupe Promodes en 1988.Je me suis retrouvé dans une équipe de démarrage d'un entrepôt alimentaire de 35 000 M2. J'ai trouvé cela formidable, et j'y suis resté.J'ai intégré le service "Methode et Organisation " du groupe pour travailler sur l'optimisation de la chaine logistique : approvisionnement, stock, transport, centrale d'achat, concentration d'entrepôts, systéme d'information....

J'ai ensuite pris la direction d'un entrepôt de produits alimentaires LOGIDIS dans le groupe promodes .

Suite à la fusion avec CARREFOUR je rejoins l'équipe Supply Chain de PRODIREST ( Restauration Hors Foyer groupe Carrefour) ou je prends en charge la partie prestation logistique pour les grands comptes de Prodirest : Promocash, Sodexo,....

Je quitte le groupe Carrefour en 2004 pour rejoindre le prestataire logistique STEF , et je dirige le bureau étude transport de STEF Transport France au sein de la Direction Commerciale.

Je rejoints le service BACK OFFICE Commercial Groupe en 2010 en tant que Business Analyst et je prends la Direction du département CRM du groupe en mai 2016.



Mes compétences :

Créativité

Logistique

Optimisation

Pragmatisme

Supply chain

Transport