Passionné dès mon plus jeune age par la technique et l'électrotechnique j'obtiens mon premier diplôme de mécanique en candidat libre .

Durant ma carrière militaire, je poursuis ma formation continue en suivant des cours au CNAM et au GNFA.

Ainsi, je posséde une bonne expérience de maintenance - dépannage en mécanique - électromécanique - avionique

A l'aube de 34 ans de service, je prépare activement ma reconversion pour découvrir d'autres technicités