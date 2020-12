Bertrand LECLERCQ

La forte polyvalence a caractérisé mon poste de DEVSECOPS pendant 15 ans (gestion de projet / développement / administration de serveurs / Infrastructure Cloud / Sécurité). Aujourd'hui je relève un nouveau défi en m'engageant résolument dans le secteur de la Cybersécurité. Ce secteur me donne l'opportunité de concilier rigueur méthodique, résolution de problèmes complexes, goût de l'investigation et sens des responsabilités et de la discrétion, traits qui caractérisent ma personnalité professionnelle.



Mes compétences :

Ethical Hacker

Python

Perl

Javascript

Php/mysql

Mongodb

CSS

Linux

Kali Linux

Intranet

Référencement

Développement web

Extranet

Moteur de recherche