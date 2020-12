Bertrand LEGER

Mes dernières expériences sont une vision opérationnelle et élargie de PME industrielle chez MLT et Naultihome, et du management de production au long cours du groupe Bénéteau.



Les axes forts qui en ressortent :

introduire la vision client dans lentreprise pour donner motivation et visibilité

sappuyer sur le facteur humain essentiel à la performance pour se développer

structurer, consolider lindustrialisation, la qualité, la sécurité pour assurer délais et coûts

agilité nécessaire et amélioration continue des produits et services en donnant du sens aux actions



Mes compétences :

Relation client

Encadrement

GPAO

Management d'équipes

Gestion des compétences

Qualité

ERP

Directeur industriel