Je veux mettre au service d'une entreprise mes 18 ans d'expérience opérationnelle et d'ingénierie dans l'industrie.

Mon atout principal: ma double compétence terrain et ingénierie, grâce à mon expérience en tant qu'opérateur et technicien, puis ma formation et mon expérience d'ingénieur.



Mes compétences :

Gestion de projet

Amélioration continue

Norme 17025

Métrologie