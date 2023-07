Bertrand MASSAT

Aujourd'hui responsable de la société quadrivision, je pilote un drone afin de prendre des photos aériennes aux services des sociétés de télécommunications ( futur implantation de pylône, identification de parcours, vérification visuelle d infrastructure ...) mais aussi des particuliers.

mon entreprise a été créée pour répondre a un besoin d'entreprendre et de satisfaire ma soif technique.



Volontaire, et passionné par la technique informatique, je viens d'un cursus de technicien industriel.



Mon sens du relationnel, me permet une bonne intégration en équipe.



Il y a quelques années, je travaillais en tant qu'électricien et chef d'équipes tantôt pour particuliers, tantôt pour l'industrie (Aeroconstellation, airbus...).



Ensuite, par évolution naturelle, j'ai conduit différentes équipes sur plusieurs domaines comme la fibre optique, les réseaux coaxiaux, ainsi que sur des points de concentrations Telecom (têtes de réseaux).



Mais ma passion pour la technique m'a rappelée a l'ordre , je suis donc aussi technicien d'installation pour clients PRO.

Réalise des installation adsl, sdsl, fibre, qualifie des lan 2 lan, dépanne des sociétés dont la production s’arrête brusquement a cause d'un bête routeur...



Et pour le reste? je souhaite développer mon activité afin de me consacrer uniquement qu'a quadrivision.

www.quadrivision. fr



Mes compétences :

Automatisme

Cisco

Électrotechnique

Fibre optique

Informatique

Oneaccess

Optique

Telecom

Télécommunications