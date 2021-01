Bertrand OLLÉ-GUIRAUD

Chef de projet informatique et Expert campanaire.



Mes compétences :

Bases de données - XML - SQL

Java Platform - Javascript - Java EE

HTML - CSS

Sharepoint - Microsoft Excel - Microsoft Word

Wordpress



Musicien depuis 1980 (conservatoire et maîtrise de cathédrale), geek depuis 1982 (Apple IIe et Macintosh SE), ingénieur ENSEEIHT (ET96) et campanologue (Société française de campanologie, Carillons en Pays d'Oc) depuis 1996 (Direction du Patrimoine en 1998 et 1999), architecte des cloches (AMO technique et musicale) depuis 2016, Président des Sonneurs toulousains depuis 2017.



Ecrivain autobiographique (Amazon, mai 2019 : https://www.amazon.fr/dp/B07RXQ13T9).