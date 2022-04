Beatrice REGNAULT

- Conseils et appui à la réalisation des projets en marketing et communication

- Montage et suivi opérationnel

- Formation professionnelle des dirigeants et des salariés de PME



Secteurs d'activités :

Développement des terroirs, Tourisme d'affaires, Loisirs, Animation patrimoiniale et culturelle, Restauration, Commerce Indépendant, Services aux entreprises ...



Domaines d'intervention :

# Marketing : Stratégique et Opérationnel (appui à développement commercial)

# Communication : Stratégie, Création, RPP, Conception et rédaction, gestion production

# Ingénierie événementielle : Création, Mise en scène, Coordination et gestion de projets

# Management et Animation de réseaux



# Découvrez Les Délices de l'Histoire - Arts de la table et gastronomie historique

Traiteur et organisation événementielle historique



Trilingue français, anglais, espagnol - 15 ans d'expérience en Europe



Vos projets valent le coup d'exister ... donnez leur un coup de pouce : je leur donne un coup de main.



Mes compétences :

Marketing

Tourisme d'affaires

Communication

Loisirs

Développement territorial

Restauration

Histoire

Gastronomie