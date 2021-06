Bertrand RISSE

Chargé d’affaires: préparation de dossier APS, APD, DCE, études de faisabilité, diagnostics, mise en conformité de chaufferies et d’installations de désenfumage, expertises, estimations prix, suivis de chantier;

en chauffage, climatisation, rafraîchissement, plomberie - sanitaire, électricité, fluides médicaux et T.C.E. ;

pour des opérations de bureaux en neuf et réhabilitation, maisons de retraite, hôpitaux, écoles, cuisines collectives, locaux industriels, grandes surfaces commerciales et hôtellerie,



Assistant technique et commercial: pour la distribution de produits aérauliques, ainsi que pour la conception et la fabrication de pièces et gaines de réseaux rectangulaires de ventilation ou d’air traité, pour des chantiers de tertiaire, logements, écoles, ...,



Technicien d'étude et conducteur de travaux; études de terrassement, VRD, ainsi que cubages et métrés pour devis estimatifs et réponses à appel d’offres, exécution, planning, en Travaux Publics, chauffage, ventilation, plomberie et équipement sanitaires sur des opérations de logements collectifs, maisons individuelles, écoles, cuisines collectives, bureaux en rénovation et/ou réhabilitation et neuf,