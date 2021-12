Analyser et qualifier les besoins, Concevoir, présenter, argumenter les architectures, les services et les solutions, élaborer l’ingénierie financières des projets Télecoms\Informatique\Réseaux, rédiger les réponses techniques pour appels d’offres (publics et privés) ou consultations, développer les relations au niveau technique et commercial avec les clients, Etre l’interface technique entre les services opérationnels et le client



Mes compétences :

MPLS

VPN

SIP

IPBX

ATM

SNMP